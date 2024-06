Setasc capacita profissionais de 63 municípios de MT sobre Cadastro Único

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) capacita profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de 63 municípios de Mato Grosso sobre o Sistema do Cadastro Único - V7 (CadÚnico). A capacitação teve início nesta segunda-feira (11.06) e será concluída na próxima sexta-feira (21), com a participação de 100 técnicos das equipes municipais do CadÚnico.

