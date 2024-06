Sistema Integrado do MPMT é destaque em Mostra Nacional

Alto contraste

A+

A-

O Sistema Integrado do Ministério Público de Mato Grosso (Simp) integra o rol de soluções destinadas à área finalística apresentadas na VIII Mostra de Sistemas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O evento fez parte da programação do 2º Congresso de Inovação e Tecnologia do Ministério Público, que começou em Brasília no dia 19 e se encerrou nesta sexta-feira (21). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• PF apreende aproximadamente 45kg de entorpecente

• Cinema de animação é destaque em festival de Ouro Preto

• Sistema Integrado do MPMT é apresentado em Mostra Nacional

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.