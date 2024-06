Sorriso em alerta: casos de Chikungunya aumentam na cidade

Alto contraste

A Secretaria de Saúde divulgou nesta manhã, 05 de junho, o boletim 07/2024 com dados da dengue, Chikungunya e Zika vírus. E infelizmente os números continuam em ascensão. No novo boletim, constam 482 confirmações para dengue – 76 a mais do que no dia 21 de maio, data do boletim 06/2024; 337 para Chikungunya – 132 casos a mais que no boletim anterior; e um caso de Zika.

