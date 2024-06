Sorriso promove 1ª Conferência Municipal de Agricultura Familiar Estabelecer diretrizes via gestão participativa, e com isso fortalecer toda cadeia produtiva em pequenas e médias propriedades rurais...

Estabelecer diretrizes via gestão participativa, e com isso fortalecer toda cadeia produtiva em pequenas e médias propriedades rurais de Sorriso. Essa é a proposta trazida pela Secretaria de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (Semasa), por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), para a 1ª Conferência Municipal de Agricultura Familiar que acontece nesta quarta-feira (19), das 7h às 18h, no Centro de Eventos Ari José Riedi. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



