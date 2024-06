Sorriso se destaca no Prêmio Alfabetiza MT com onze escolas premiadas O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), divulgou nesta terça-feira, 11 de junho...

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), divulgou nesta terça-feira, 11 de junho, a relação das escolas vencedoras do Prêmio Alfabetiza MT, realizado a partir de Avaliação objetiva, tendo como base o ano de 2023. Quatro escolas de Sorriso se destacam como Escolas TOP 10, classificadas entre as dez melhores de Mato Grosso, com destaque para a EM Leôncio Pinheiro da Silva, que conquistou o 1º lugar do ranking estadual. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



