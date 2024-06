SP tem prazo para apresentar plano de redução de riscos: Justiça determina multa diária em caso de descumprimento

Alto contraste

A Justiça determinou que a prefeitura apresente até o fim de junho o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com um levantamento de áreas de risco e estratégias para evitar desastres naturais na cidade de São Paulo. Em caso de descumprimento, a administração municipal estará sujeita a uma multa diária de R$ 10 mil. A decisão foi publicada no último dia 23, com o juiz Marcelo Sergio negando o pedido de ampliação de prazo feito pela prefeitura paulistana. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



