Submarino Titan: A Tragédia no Fundo do Oceano Há um ano, o mundo ficava sabendo do desaparecimento do submarino Titan, da OceanGate, que levava cinco tripulantes até os destroços...

Submarino Titan desapareceu no dia 18 de junho de 2023

Há um ano, o mundo ficava sabendo do desaparecimento do submarino Titan, da OceanGate, que levava cinco tripulantes até os destroços do Titanic. O veículo sumiu no fundo do oceano após uma hora e 45 minutos da expedição.

