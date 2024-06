Time de futsal de Sorriso em destaque no Campeonato Brasileiro

Além do agronegócio e do comércio forte, Sorriso também se destaca nas quadras. O time da Associação Sorrisense de Futsal (ASF) está representando o estado no Campeonato Brasileiro de Futsal. O projeto completou dez anos em 2023, com equipes femininas e masculinas que vão das categorias de base ao adulto e a conquista de vários títulos, entre eles o Brasileiro Júnior de 2021.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.