Três homens são detidos por invasão a propriedade rural em Diamantino

Três homens foram presos nesta terça-feira (18.06) suspeitos de invasão a uma propriedade rural localizada às margens da MT-010, no município de Diamantino (182 km de Cuiabá). Um dos suspeitos teve mandado de prisão cumprido por homicídio cometido em 2023. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



