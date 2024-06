Três indicações e um projeto de resolução aprovados em sessão da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde

Alto contraste

A+

A-

Na sessão de hoje na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, três indicações e um projeto de resolução foram aprovados. As indicações e projeto aprovados foram com as prioridades de melhorar o monitoramento, licenciamento, responsabilidade e questões socioambientais. Além disso, foram aprovados projetos com o objetivo de tornar Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop cidades mais sustentáveis. A dissertação também descreve e analisa os esforços para melhorar as questões mencionadas. Foi aprovado o Projeto Legal de Lucas do Rio Verde, com o objetivo de tornar a cidade a primeira do Brasil a ter todas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Feminicídio: Mulher é Morta e Arrastada por Correntes em Mato Grosso

• Três indicações e um projeto de resolução foram aprovados na sessão de hoje

• Para cumprir acordo, é preciso saber quantos garimpeiros atuam no país

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.