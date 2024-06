Triste notícia: Prefeitura lamenta o falecimento de Maiza Aguiar

Alto contraste

A Prefeitura de Sorriso lamenta o falecimento da senhora Maiza Gomes Aguiar, 83 anos. Dona Maiza é mãe do servidor Adelso e sogra da servidora Sirlei, ambos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município. Conhecida pelo carinho com a família, dona Maiza deixa ainda demais familiares e incontáveis amigos. Neste momento, família e amigos estão reunidos na Capela Mortuária Lourdes Acco Vozniak onde já iniciou o velório. O sepultamento está marcado para este domingo, dia 2 de junho, às 9 horas no Cemitério Municipal. Mais uma vez, a Prefeitura de Sorriso lamenta o falecimento de dona Maiza e deseja consolo a todos os familiares e amigos nesse momento de dor. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



