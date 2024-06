Ultramacho Toroari 2024: Aventura noturna em Cuiabá celebra cultura e natureza

Alto contraste

A+

A-

No dia 22 de junho de 2024, o condomínio Ginco Cidade Jardim, em Cuiabá, será o cenário da Ultramacho Toroari, uma corrida noturna de trail run que promete uma experiência única sob a luz da lua cheia. O evento, que chega à sua quinta edição, homenageia as raízes culturais e geográficas da região, utilizando o termo “Toroari”, que significa “morro do gavião” na língua bororo, conectando a corrida à herança do povo bororo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Semel promove II Copa Sorriso de Atletismo neste fim de semana

• Secretaria de Assistência adere programa federal e estará realizando quatro oficinas em Várzea Grande

• Patrulha Rural trouxe tranquilidade para o campo, relatam agricultores familiares de MT



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.