Vereador denuncia obras lentas em Policlínicas de Cuiabá ao Ministério Público

Alto contraste

A+

A-

Superlotação em demais unidades faz tempo de espera pelo atendimento aumentar de duas para seis horas O vereador Dr. Luiz Fernando protocolizou nova denúncia ao Ministério Público de Mato Grosso, apontando a lentidão e até paralisação das obras nas policlínicas do Planalto e Coxipó, em Cuiabá. Segundo o parlamentar, o atraso nas reformas está prejudicando gravemente o atendimento à população, causando um aumento significativo no tempo de espera para consultas médicas. “O descaso com as obras em duas importantes policlínicas gera um imenso impacto na rede pública, hoje o tempo de espera triplicou nas Upas (Unidades de Pronto Atendimento) do Leblon, Verdão e Morada do Ouro, os pacientes esperam em média de 6 a 7 horas para ter acesso a um médico, tempo longo demais, em se tratando de atendimento de urgência e emergência”, relata. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Vereador Dr. Luiz Fernando denuncia obras lentas em Policlínicas de Cuiabá ao Ministério Público

• Comissão debate a valorização dos analistas e especialistas em infraestrutura

• Lucas Barreto destaca parecer favorável a ex-funcionários da Emdesur

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.