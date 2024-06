Vereadora Michelly Alencar homenageia imprensa cuiabana

Alto contraste

Na noite de segunda-feira (18), a vereadora Michelly Alencar (UB) conduziu uma sessão solene em homenagem ao Dia da Imprensa, comemorado no início de junho. O evento contou com a presença de mais de 140 profissionais da área. A mesa de honra foi composta por destacados nomes do jornalismo, incluindo Onofre Ribeiro, jornalista e comentarista político; René Marcelo, apresentador da TV Vila Real; Ana Sampaio, diretora da Crop Agrocomunicação; Fabio Monteiro, diretor da Dialum Assessoria; Pescuma, apresentador do programa "É Bem Mato Grosso"; e Luzimar Collares, apresentadora do MT 2. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



