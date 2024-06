Virginia Mendes: Investimentos na Educação de Mato Grosso

Nesta quinta-feira (20.06), às 14h, no Palácio Paiaguás, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participará da entrega de 270 novos ônibus escolares para estudantes de comunidades rurais de 76 municípios. Ao todo, 53.055 alunos serão beneficiados. O investimento total do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, é de R$ 133 milhões.

