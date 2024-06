Votação do marco legal do hidrogênio de baixo carbono é adiada para esta quarta Foi transferida para a sessão deliberativa desta quarta-feira (19) a votação do projeto de lei que estabelece o marco regulatório...

Foi transferida para a sessão deliberativa desta quarta-feira (19) a votação do projeto de lei que estabelece o marco regulatório para a produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono e determina incentivos fiscais e financeiros para o setor. O PL 2.308/2023 era o primeiro item da pauta do Plenário desta terça-feira (18), mas recebeu 20 novas emendas de senadores e teve sua análise adiada. O projeto define regras e benefícios para estimular a indústria de hidrogênio combustível no Brasil, contribuindo para a descarbonização da matriz energética brasileira. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



