Morre no Rio de Janeiro o publicitário Washington Olivetto Vítima de falência múltipla de órgãos, Washington Olivetto se recuperava de complicações após uma cirurgia de pulmão Cidades|Do R7, em Brasília 13/10/2024 - 18h31 (Atualizado em 13/10/2024 - 21h15 )

Olivetto morreu aos 73 anos por falência múltipla dos órgãos Reprodução/Instagram/@washington.olivetto

Morreu aos 73 anos neste domingo (13), por falência múltipla de órgãos, o publicitário Washington Olivetto. Ele se recuperava de complicações após uma cirurgia de pulmão e estava internado há cinco meses em um hospital no Rio de Janeiro.

Criador de algumas das campanhas de maior sucesso do país, Olivetto iniciou a carreira em 1969, aos dezoito anos, como redator em uma agência de publicidade. Desde então conquistou diversos prêmios em festivais inernacionais por suas criações. Ganhou, apenas na categoria filmes, mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, na França.

Considerado um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media International, foi eleito duas vezes o publicitário do século pela Associação de Agências Latino-Americanas (Alap). Em 2009, entrou para o Hall da Fama do Festival Ibero-Americano de Publicidade (FIAP).

Em 2011, recebeu na Itália o título de Comandante da República Italiana. Paulistano do bairro da Lapa, descendente de imigrantes da Ligúria, é também Cidadão Honorário do Rio de Janeiro. Foi homenageado em 2013 pela escola de samba Gaviões da Fiel. Dois anos depois, entrou para o seleto Creative Hall of Fame do The One Club, em Nova York.

‌



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota em que afirma que o publicitário seja talvez o mais célebre nome da nossa propaganda no Brasil.

“Aos 73 anos, nos despedimos do publicitário Washington Olivetto, talvez o mais célebre nome da nossa propaganda. Criador de grandes campanhas da televisão brasileira, Olivetto ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes e ficou conhecido como a mente por trás da propaganda do “Garoto Bombril”, um personagem clássico que moldou a publicidade desde a década de 70. Sua participação em empresas foi tão famosa que virou até música, a “W/Brasil” de Jorge Ben Jor. Também foi colunista, escrevendo artigos na imprensa brasileira por anos. Washington Olivetto foi ainda vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de grandes nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar. Meus sentimentos à família, amigos, colegas de profissão e admiradores.

‌



Luiz Inácio Lula da Silva”

Democracia Corintiana

Olivetto foi vice-presidente de marketing da Democracia Corintiana, movimento que batizou, entre 1982 e 1984, em seu clube de coração. O Sport Club Corinthians Paulista lamentou pelo falecimento do publicitário. O time publicou uma nota de pesar em uma rede social. “O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando. Olivetto foi vice-presidente de Marketing do Clube e além de ser um dos fundadores do movimento Democracia Corinthians. Autor dos livros “Corinthians x Outros” e “Corinthians – É Preto no Branco”. O Corinthians se solidariza com a família nesse momento de dor.”

‌



Nota de Pesar – Washington Olivetto



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando.



Olivetto… pic.twitter.com/hqBjch9vvt — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2024

O ministro das Relações Institucionais do presidente Lula, Alexandre Padilha, também usou as redes sociais para manifestar pesar pela morte de Olivetto. “LUTO! Partiu o grande Washington Olivetto. Um dos maiores publicitários do Brasil responsável por grandes campanhas e inclusive a Democracia Corinthiana. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu Padilha.

LUTO! Partiu o grande Washington Olivetto. Um dos maiores publicitários do Brasil responsável por grandes campanhas e inclusive a Democracia Corinthiana. Meus sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/rGogWG1CFb — Alexandre Padilha (@padilhando) October 13, 2024





Sequestro em 2001

Em dezembro de 2001 Olivetto foi sequestrado e passou 53 dias em um cativeiro no bairro do Brooklin (zona sul de São Paulo), até ser libertado. Os dois sequestradores foram presos e cumpriam pena em um presídio especial para condenados estrangeiros em Itaí, no oeste de São Paulo. Willian Becerra é colombiano e Marcelo Ortega chileno.

Os sequestradores foram condenados a 30 anos de prisão. Tanto o colombiano como o chileno cumpriram um sexto da pena em regime fechado. Mas em 2009 ganharam direito a progressão de regime.

Homenagem de Jorge Benjor à W/Brasil

“Devo ser o único ser humano homenageado por um gênio da música como pessoa jurídica, CNPJ, e física, CPF”. A frase foi usada pelo publicitário Washington Olivetto para lembrar os episódios em que sua agência, a W/Brasil, e depois ele próprio, foram exaltados em letras de dois sucessos estelares do cantor e compositor Jorge Ben Jor: W/Brasil e Engenho de Dentro.

Em 2022, Olivetto contou em entrevista ao R7, o publicitário contou que, no início dos anos 1990, o Jorge Benjor fez o show de final de ano para os funcionários da agência que ele comandava, a W/Brasil. “O show tinha umas duas horas e meia de duração madrugada adentro, a galera animada, pedido bis sobre bis, quando o Jorge improvisou a frase ‘Alô, alô, W/Brasil’ para agradar o pessoal. Apenas isso. Após o show, por volta das três e meia da manhã, fomos jantar. O Plano Collor tinha sido lançado, grana de todos confiscada e tudo o mais. Virei para o Jorge e brinquei: ‘O Brasil está um país tão doido que, se fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia’”, contou o publicitário.

“Jorge, que era muito amigo do Tim, respondeu: ‘O que você não sabe é que ele tentou mesmo ser síndico do condomínio onde morava no Rio. Vivia discutindo com o síndico por causa da posição de uma escada’ e tudo mais. Rimos de leve e o papo ficou por aí”, acrescentou. “Algum tempo depois, chegando no Rio, encontrei outro amigo querido, o produtor Pena Schmidt. Ele me diz: ‘Washington, o Jorge lançou ontem, numa apresentação no People [casa de shows carioca], uma música que é um escândalo. Sabe o nome? W/Brasil’”, concluiu.