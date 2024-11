Mostra de cinema exibe cena de sexo em escola e causa polêmica no AP; organização se pronuncia Governo do Amapá vetou a mostra após o ocorrido e solicitou apuração dos fatos Cidades|Do R7 29/11/2024 - 19h05 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h05 ) twitter

Cena é do filme 'Cidade; Campo' Reprodução

A 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos exibiu um filme com uma cena de sexo em uma escola de ensino fundamental no Amapá e gerou uma série de críticas nas redes sociais. A organização da mostra pediu desculpas pelo ocorrido e alegou que houve um erro na atribuição da classificação indicativa do filme. O momento foi gravado por alunos que riam e gritavam na hora da cena.

“Pedimos sinceras desculpas à comunidade escolar e ao público pelo ocorrido. Destacamos que houve um erro na atribuição da classificação indicativa do filme desta sessão específica e, a partir deste episódio, foi realizado uma reavaliação interna para adequação de forma mais precisa ao seu conteúdo. É importante esclarecer que a escola e a produção local na cidade de Macapá, não têm qualquer responsabilidade sobre o ocorrido”, disse em nota.

Após a polêmica, o governador em exercício do Amapá, Teles Junior (PDT), usou as redes sociais para dizer que mandou suspender a mostra na escola. “É inadmissível tamanha irresponsabilidade dos idealizadores do evento para com os alunos. Além disso, solicitei a imediata apuração dos fatos para que ocorra a eventual punição dos envolvidos", disse.

A mostra é promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ocorre até este mês em todo o país. O filme exibido aos estudantes, em 19 de novembro, foi “Cidade; Campo”, estrelado por Bruna Linzmeyer e premiado no Festival de Berlim deste ano.