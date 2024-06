MTST invade prédio do INSS em Porto Alegre em apoio a desabrigados pelas enchentes O edifício fica no Centro Histórico da cidade e está desativado para atendimento ao público, servindo apenas como depósito

Estragos no Rio Grande do Sul provocados pelas chuvas (Ricardo Stuckert/PR - 5.5.2024)

O MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto) invadiu no último sábado (8) o prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Porto Alegre (RS). O edifício, com 25 andares, fica no Centro Histórico da cidade e está desativado para atendimento ao público, servindo apenas como depósito para o órgão.

O movimento batizou a ação como “Ocupação Maria da Conceição Tavares” em homenagem à economista e ex-deputada pelo Partido dos Trabalhadores que faleceu também no sábado. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL-RS) afirma que a iniciativa traz abrigo a pessoas que perderam suas casas em decorrência das chuvas e enchentes que assolam o estado.

”Esse movimento apresenta um caminho para a reconstrução de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Trazer a população trabalhadora para e pobre para morar no centro, usar estruturas que já estão construídas, sejam elas públicas ou privadas, diminuir o poder da especulação imobiliária”, afirma o deputado. Ainda segundo o parlamentar, o governo precisa olhar com sensibilidade para esse feito, pois é uma solução “inteligente” após o desastre climático.

”O MTST ocupa esse prédio para demonstrar que moradia popular digna pode ser construída nesses imóveis que não cumprem a função social. E, tem que ser através da moradia construída pelo Minha Casa Minha Vida”, diz a coordenadora nacional do MTST, Cláudia Ávila. De acordo com o último balanço da Defesa Civil do RS, 18.854 pessoas estão em abrigos e 423.486 estão desalojados por causa das enchentes em todo o estado.