Mulher cai de sacada de prédio após discussão com marido na zona leste de São Paulo Vítima foi socorrida e encaminhada para um pronto-socorro, e o companheiro dela foi detido em casa após confusão em bar Cidades|Letícia Assis, da Agência RECORD 01/09/2024 - 12h26 (Atualizado em 01/09/2024 - 12h26 ) ‌



Mulher caiu de sacada depois que marido se envolveu em briga de bar na zona leste Divulgação/SSP-SP

Uma mulher caiu da sacada de casa após discutir com o marido na zona leste de São Paulo, na noite de sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com o companheiro dela e outros familiares em uma adega.

No estabelecimento, ocorreu um desentendimento entre o homem e as pessoas que estavam no local, e ele foi embora para casa.

A mulher, então, foi até a residência para ver como o marido estava e, segundo ela, o rapaz pegou duas facas, alegando que iria se defender. Em seguida, passou a ameaçar os familiares de morte. Ao tentar impedir, a mulher foi jogada ao chão e agredida.

Com as portas da casa trancadas e sem ter por onde sair, a vítima se pendurou na sacada e se jogou para o lado da rua. A PM informou que a mulher teria sido jogada pelo marido.

‌



Os policiais foram acionados para uma ocorrência após pedido de apoio do SAMU. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da região, enquanto o marido foi detido no local por tentativa de homicídio.

O caso foi encaminhado e registrado como tentativa de homicídio no 24° Distrito Policial da Ponte Rasa.