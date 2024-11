RJ prende suspeita de mandar reduzir gastos em laboratório que liberou órgãos com HIV Cinco foram detidos até agora, e agentes ainda cumprem oito ordens de busca após falha no controle dos testes clínicos do PCS Saleme Rio de Janeiro|Hellen Leite, do R7, em Brasília, com RECORD Rio 20/10/2024 - 08h42 (Atualizado em 20/10/2024 - 12h49 ) twitter

Polícia prendeu coordenadora do laboratório que emitiu laudos de órgãos para transplante com HIV Reprodução/RECORD Rio – 20.10.2024

A coordenadora técnica do Laboratório PCS Saleme, Adriana Vargas, foi presa neste domingo (20) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na segunda fase da “Operação Verum”, que investiga a emissão de laudos falsos. Inicialmente ouvida como testemunha e agora presa temporária, Adriana seria a responsável por ordenar aos funcionários uma diminuição dos gastos do laboratório.

Os documentos resultaram em transplantes de órgãos infectados com HIV. A operação deste domingo tem como alvo oito pessoas, com um mandado de prisão e oito de busca e apreensão. Na primeira fase da operação, realizada na segunda-feira (14), duas pessoas foram presas, e outras duas nos dias seguintes.

O delegado responsável pelo caso, Wellington Vieira, afirmou que a segunda fase da operação representa a continuidade das investigações. “Essa pessoa presa exercia uma função importante em um contexto do laboratório. Era coordenadora e teria sido a pessoa que teria passado ordem para controlar os gastos do laboratório. Então, é uma prisão importante. Ela, infelizmente, ratificou o depoimento interior”, disse.

Após prestar depoimento, Adriana afirmou que o erro nos exames do laboratório foi “humano”. A defesa da suspeita afirmou que não houve ordem para orientar o controle de gastos nos exames.

Além dos computadores apreendidos na casa de Adriana, a polícia também está com a máquina que fazia os exames de HIV no laboratório, que passará por perícia.

Com cinco prisões, a Decon (Delegacia do Consumidor) encerrou a primeira etapa da investigação. Atualmente, além das ações realizadas neste domingo, a polícia está analisando os documentos e materiais apreendidos.

Segundo as investigações, houve uma falha no controle de qualidade dos testes, que foi alterado para reduzir custos. A análise das amostras, que antes era feita diariamente, passou a ser realizada apenas uma vez por semana.

“Com o avançar das investigações, a Secretaria de Estado de Polícia Civil desmembrou o procedimento que apura os falsos laudos emitidos pelo Laboratório PCS Saleme e instaurou novo inquérito para investigar o processo de contratação da empresa. Esse trabalho policial vai contar com apoio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil e da Controladoria-Geral do Estado. A força-tarefa do Governo do Estado visa à rápida elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos em caso de constatação de irregularidades”, informou a corporação.

Pacientes diagnosticados com HIV

Seis pacientes transplantados foram diagnosticados com HIV em 11 de outubro. Os órgãos contaminados foram doados por duas pessoas, mas um laboratório privado que fez os testes nos órgãos antes que eles fossem transplantados não identificou a presença do vírus.

O caso foi descoberto após uma pessoa que recebeu um dos órgãos apresentar sintomas neurológicos. Ao fazer exame de sangue, foi constatada a infecção por HIV. Posteriormente, exames feitos em outros pacientes que receberam órgãos do mesmo doador e de uma segunda pessoa também indicaram a contaminação após os transplantes.

No mesmo dia, o Ministério da Saúde determinou a abertura de uma auditoria urgente no sistema de transplantes do Rio de Janeiro pelo Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do Sistema único de Saúde). A ministra também encaminhou uma solicitação para a investigação da Polícia Federal.

Diante do cenário, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que vai reforçar as medidas de testagem de órgãos doados para transplante, entre eles o teste NAT, responsável para detecção do HIV e outras doenças.