Mulher fica ferida em acidente com elevador no prédio do TRF6, em BH Equipamento apresentou falha e vítima de 40 anos tentou sair pela porta, mas acabou prensada, fraturando uma das pernas

Acidente foi no prédio do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, na região Centro-Sul de BH

Uma mulher de 40 anos ficou ferida após ser prensada na porta de um elevador, por volta de 19h desta quinta-feira (11), no prédio do TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região), no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. É o segundo acidente desse tipo na Capital em menos de um mês.

De acordo com os bombeiros, houve uma pane no elevador, que ficou parado entre o térreo e o subsolo. Nessa hora, a mulher tentou sair por uma fresta , mas o elevador se movimentou, deixando a vítima com parte do corpo prensada. Ela conseguiu sair, mas sofreu uma fratura em uma das pernas.

Com a chegada das viaturas, a mulher foi imobilizada e conduzida ao Pronto Socorro do Hospital João 23. Nenhum representante do TRF6 foi encontrado para falar sobre o caso.

Queda

No dia 20 o mês passado, um elevador com 22 pessoas sofreu uma queda de cerca de 1,5 metro, entre o subsolo e o fosso de um edifício comercial, no Centro da Capital. A capacidade era para 17 pessoas e, por conta do excesso de peso, o equipamento apresentou uma falha. Ao todo, nove pessoas tiveram ferimentos leves ou lesões e precisaram de atendimento médico.