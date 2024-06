Mutirão para emitir segunda via de documentos gratuitos começa nesta segunda em Porto Alegre

Alto contraste

Serviços médicos também serão disponibilizados (Marcello Casal JrAgência Brasil/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A primeira edição do Central Cidadania, mutirão que emite documentos e disponibiliza serviços gratuitos à população de Porto Alegre, acontece a partir desta segunda-feira (17). A ação ocorre no Shoppping Total, das 13h às 18h, até domingo (23). Segundo a secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o projeto deverá ser realizado em outras cidades do Rio Grande do Sul.

São emitidas segundas vias de certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física), entre outros documentos. A Central também está atendendo serviços de perícia médica e de orientação jurídica.

O governo do estado disponibilizará ônibus que farão o transporte gratuito dos abrigos da Região Metropolitana para o local do mutirão. A grade horária do transporte coletivo pode ser conferida neste link.

“Nosso objetivo é que as pessoas que perderam seus documentos por causa das enchentes saiam do mutirão com tudo feito ou encaminhado. Visamos proporcionar o melhor atendimento, com rapidez, conforto e segurança”, afirmou o chefe da pasta, Fabricio Peruchin.

