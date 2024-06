ND Mais |Do R7

A sequência desafiadora do Figueirense no Brasileiro da Série C UMA SEQUÊNCIA DURA. Dos próximos cinco confrontos do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série C, quatro duelos serão longe...

UMA SEQUÊNCIA DURA. Dos próximos cinco confrontos do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série C, quatro duelos serão longe do estádio Orlando Scarpelli. O alvinegro vai encarar o São Bernardo e o CSA na casa destes adversários, depois recebe o surpreendente time mineiro do Athletic em Florianópolis e retorna para mais dois duelos de novo fora do Estado: o Náutico, em Recife e o Tombense, em Minas Gerais.

