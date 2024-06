Acessibilidade nas escolas de SC: avanços e desafios Santa Catarina apresentou um aumento na acessibilidade nas escolas no último ano. Apesar do positivo no geral, o indicador teve a...

Alto contraste

A+

A-

(Cristiano Andujar/Cristiano Andujar)

Santa Catarina apresentou um aumento na acessibilidade nas escolas no último ano. Apesar do positivo no geral, o indicador teve a Serra como a pior região no quesito, segundo o TCE/SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina), que divulgou os dados no “Painel Infraestrutura das Escolas Catarinenses“, que detalha as condições das redes estadual e municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Acessibilidade nas escolas aumenta em SC, aponta TCE; Serra tem o pior desempenho

• Jogo do Tigrinho: como bloquear solicitações e blindar sua conta do Instagram

• Mega-Sena: dois apostadores de Santa Catarina acertam cinco números e levam mais de R$ 40 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.