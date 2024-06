Acidente de Kylian Mbappé na Eurocopa 2024 gera preocupação

ND Mais |Do R7

Kylian Mbappé se deu mal em um lance com Kevin Danso, da Áustria, durante o primeiro jogo da França na Eurocopa 2024. O atacante francês acertou o ombro do adversário com a cabeça, resultando em uma fratura no nariz.

