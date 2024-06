ND Mais |Do R7

Acidente em Chapecó: motociclista fica ferido após colisão com carro Um motociclista de 35 anos ficou ferido após colisão com um carro no bairro Santa Maria em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O...

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após colisão com um carro no bairro Santa Maria em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi na manhã desta quarta-feira (12).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Engavetamentos e nevoeiro deixam motoristas em alerta no trânsito na Grande Florianópolis

• FOTOS: Motociclista fica ferido após colisão com carro em Chapecó

• Dica de Cinema: chegou “Avassaladoras 2.0”!



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.