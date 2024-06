ND Mais |Do R7

Acidente na BR-116 em SC: Carro esmagado contra parede de pedras em colisão envolvendo 7 veículos Um acidente com pelo menos sete veículos deixa as duas faixas interditadas da BR-116 em Santa Cecília, Meio-Oeste de SC. Uma carreta...

Um acidente com pelo menos sete veículos deixa as duas faixas interditadas da BR-116 em Santa Cecília, Meio-Oeste de SC. Uma carreta carregada com toras de madeira tombou e espalhou a carga pela rodovia nesta terça-feira (11). Não há previsão de liberação da rodovia.

