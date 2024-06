ND Mais |Do R7

Adolescente de 14 anos fica preso embaixo de caminhão após acidente no Oeste de SC Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou um adolescente de 14 anos ferido no interior de Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina...

Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou um adolescente de 14 anos ferido no interior de Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. O Saer-Fron (Serviço Aeropolicial de Fronteira) transportou a vítima para o HRO (Hospital Regional do Oeste) em Chapecó na tarde desta terça-feira (18).

