Adolescentes chocam ao brincar com cadáver em vídeo perturbador Um vídeo em que três adolescentes brincam com cadáver, na cidade de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, causou indignação...

Um vídeo em que três adolescentes brincam com cadáver, na cidade de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, causou indignação. Nele, as jovens com idades entre 14 e 17 anos, aparecem vandalizando um túmulo no Cemitério de Piraquara.

