Advogada gaúcha desaparecida desde 2022 tem corpo encontrado no RS A ossada da advogada gaúcha Alessandra Dellatorre, desaparecida desde julho de 2022, foi encontrada pela Polícia Civil do Rio Grande...

A ossada da advogada gaúcha Alessandra Dellatorre, desaparecida desde julho de 2022, foi encontrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, há cerca de duas semanas, em uma área de mata no limite entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul.

