Agenda cultural de sábado: confira as melhores dicas para aproveitar o fim de semana Nossa agenda cultural para o sábado vem carregada de boas dicas, principalmente gratuitas. Teremos samba, festival Choro Mulheril...

Nossa agenda cultural para o sábado vem carregada de boas dicas, principalmente gratuitas. Teremos samba, festival Choro Mulheril, show de Skylab na Célula, cinema infantil, teatro, festa no Rancho do Pescador, e a banda Soweto reunida para festejar os 30 anos de história no palco da Arena Opus, em São José.

