ND Mais |Do R7

Agente confirma que ex-jogador de clube brasileiro está bem após 10 dias desaparecido O agente do atacante Ricardo Centuríon deu notícias sobre o paradeiro do cliente após o Vélez informar seu desaparecimento nos últimos...

Alto contraste

A+

A-

O agente do atacante Ricardo Centuríon deu notícias sobre o paradeiro do cliente após o Vélez informar seu desaparecimento nos últimos 10 dias. O clube havia dito que o jogador, que teve passagem pelo São Paulo, não aparecia nos treinos e não estava conseguindo contato com ele.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Roubo de joias e moedas antigas em SC termina em troca de tiros com polícia do PR

• Desaparecido por 10 dias, ex-jogador de clube brasileiro está bem, diz agente

• ‘Pancadaria’ em saída de escola de Navegantes preocupa pais; ‘pode acabar em morte’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.