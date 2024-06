ND Mais |Do R7

Alerta: Tubarão possui 275 focos do mosquito Aedes aegypti Chegou em 275 o número de focos do mosquito da dengue em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Os dados foram atualizados pelo COEMS...

Aedes aegypti mosquito that transmits Dengue in Brazil perched on a leaf, macro photography, selective focus (Milton Rodney Buzon/Getty Images/iStockphoto)

Chegou em 275 o número de focos do mosquito da dengue em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Os dados foram atualizados pelo COEMS (Núcleo de Combate às Endemias do Centro de Operações de Emergências Municipais de Saúde) e pela Vigilância Sanitária na tarde de quarta-feira (19).

