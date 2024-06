ND Mais |Do R7

Alunos vencedores do Concurso de Desenho da NDTV tomam café com prefeito de Joinville

A manhã desta sexta-feira (21) foi especial para três alunos de Joinville, no Norte de Santa Catarina. Os estudantes venceram o Concurso de Desenho da NDTV Record e, como parte do prêmio, puderam tomar café com o prefeito da cidade, Adriano Silva, e a vice-prefeita Rejane Gambin.

