Análise do empate do Avaí e a importância da torcida na Ressacada

AVAÍ NÃO PODE PERDER O FOCO DO BRASILEIRO. Apesar do sentimento de frustração da torcida do Avaí após o empate sem gols diante da Chapecoense no jogo do último domingo, na Ressacada. É preciso entender o contexto para entender que o resultado foi normal, levando em consideração o crescimento do time no Brasileiro da Série B, onde a equipe azurra está invicta há sete jogos: com cinco vitórias e dois empates. Nem sempre o Avaí vai ganhar, é preciso computar os tropeços e oscilações normais de uma competição longa como é o caso.

