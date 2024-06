ND Mais |Do R7

Animais do Zoo Pomerode celebram o Dia dos Namorados de forma especial Nesta quarta-feira (12) é celebrado o Dia dos Namorados, uma das datas mais aguardadas e celebradas no Brasil, reunindo casais apaixonados...

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira (12) é celebrado o Dia dos Namorados, uma das datas mais aguardadas e celebradas no Brasil, reunindo casais apaixonados em momentos especiais e marcantes. Pensando nisso, o Zoo Pomerode desenvolveu uma iniciativa com os animais do local e encantou visitantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEOS: Animais em zoológico de SC participam de ação especial no Dia dos Namorados

• Em menos de 24h, servidores de Florianópolis entram em acordo com prefeitura e suspendem greve

• Multinacional investe R$ 50 milhões em unidade de Laguna e gera 100 novos empregos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.