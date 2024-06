ND Mais |Do R7

Assaltantes armados roubam celular de prefeito durante gravação no RS Assaltantes armados roubaram o celular do prefeito de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, enquanto ele caminhava pela rua e fazia...

Assaltantes armados roubaram o celular do prefeito de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, enquanto ele caminhava pela rua e fazia um vídeo, no começo desta semana. Imagens (vídeo abaixo) registradas e divulgadas pelo prefeito, na quarta-feira (12), mostram o momento que ocorreu o assalto.

