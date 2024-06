Assassino de Marielle Franco será transferido para penitenciária de Tremembé

ND Mais |Do R7

A Justiça do Mato Grosso do Sul autorizou a transferência de Ronnie Lessa, nesta quarta-feira (12), para a penitenciaria de Tremembé, em São Paulo. Ele responde pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Santos.

