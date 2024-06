ND Mais |Do R7

Atacante Allano do Criciúma sofre ato de racismo durante comemoração de gol O atacante Allano do Criciúma foi vítima de um ato racista na vitória do Tigre diante do Atlético-GO na noite da última quarta-feira...

O atacante Allano do Criciúma foi vítima de um ato racista na vitória do Tigre diante do Atlético-GO na noite da última quarta-feira (19). Após o gol de virada da equipe catarinense, marcado por Miguel Trauco no último minuto, o atleta comemorava quando foi chamado de 'negro safado' por um torcedor.

