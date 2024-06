ND Mais |Do R7

Ato contra PL que equipara aborto a homicídio mobiliza Florianópolis Diante da aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao crime homicídio...

Diante da aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao crime homicídio, a Frente Catarinense de Luta pela Descriminalização e Legalização do Aborto organizou, nesta quinta-feira (13), uma manifestação em Florianópolis que fará parte do ato nacional contra o PL 1904.

