ND Mais |Do R7

Avaí busca novo parceiro para Garcez no ataque Faltou alguém balançar a rede para o Avaí vencer a Chapecoense no domingo. Mesmo com apenas uma finalização no gol, o ataque produziu...

Alto contraste

A+

A-

Faltou alguém balançar a rede para o Avaí vencer a Chapecoense no domingo. Mesmo com apenas uma finalização no gol, o ataque produziu chances de emplacar a sexta vitória consecutiva. Artilheiro da equipe com três gols, Garcez viu da arquibancada os companheiros e deve retornar para enfrentar o Guarani na sexta-feira, 21h, na Ressacada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Professores de faculdade norte-americana são esfaqueados em parque na China: ‘incidente grave’

• Atenção! ‘Solzão’ está com os dias contados em SC; especialista revela volta da chuva intensa

• Avaí tem ‘vaga aberta’ para ser o parceiro de Garcez no ataque



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.