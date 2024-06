Avaí em busca de quebrar tabu diante do Brusque O jogo do Avaí diante do Brusque, hoje, às 21h30 em Itajaí é um confronto muito importante. O time da Capital precisa do resultado...

O jogo do Avaí diante do Brusque, hoje, às 21h30 em Itajaí é um confronto muito importante. O time da Capital precisa do resultado positivo para se manter no grupo dos quatro primeiros do Campeonato Brasileiro da Série B e para confirmar o seu crescimento técnico e tático após a chegada do treinador Gilmar Dal Pozzo. Mas o duelo se torna interessante pois em campo há um incômodo tabu: há algum tempo o Avaí não sabe o que é vencer o adversário do interior. A última vitória foi na semifinal do Estadual de 2021, portanto, já é um bom tempo.

