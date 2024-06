ND Mais |Do R7

Avaí Kindermann conquista primeira vitória no Brasileirão Feminino Demorou, mas a primeira vitória do Avaí Kindermann no Brasileirão Feminino aconteceu. Neste domingo, as Leoas venceram o Atlético...

Demorou, mas a primeira vitória do Avaí Kindermann no Brasileirão Feminino aconteceu. Neste domingo, as Leoas venceram o Atlético-MG por 2 a 1, em Contagem (MG).

