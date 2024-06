ND Mais |Do R7

Avaí regulariza salários dos jogadores antes de partida decisiva na Série B A diretoria do Avaí acertou o pagamento dos salários e direitos de imagem que estavam atrasados aos atletas do clube. Em determinado...

A diretoria do Avaí acertou o pagamento dos salários e direitos de imagem que estavam atrasados aos atletas do clube. Em determinado momento, o atraso nos vencimentos chegou a dois meses, porém nos últimos dias os jogadores tiveram as folhas salariais pagas e nesta terça-feira (4) todas as pendências foram quitadas.

