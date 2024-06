Avaí supera Figueirense em público nos últimos jogos em casa

Alto contraste

Os dois últimos da dupla da Capital foram em casa. E neste "clássico das torcidas" o Avaí levou vantagem em relação ao Figueirense: o time da Ressacada teve mais público nos dois jogos diante do seu torcedor. Diante da Chapecoense 14.721 torcedores e contra o Guarani, 7.719 espectadores nas arquibancadas do estádio Aderbal Ramos da Silva. No total, 22.440. Atravessando a ponte, indo para o bairro do Estreito, o total de torcedores no Orlando Scarpelli, nestes dois jogos em casa foi 12.068. Contra o ABC: 5.881 e diante do Confiança, 6.187 torcedores alvinegros no estádio.

