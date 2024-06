ND Mais |Do R7

Avaí x Guarani: Duelo de opostos na Série B Manter a boa fase. Esse é o principal objetivo do Avaí na noite desta sexta-feira (13), contra o Guarani, no estádio da Ressacada...

Alto contraste

A+

A-

Manter a boa fase. Esse é o principal objetivo do Avaí na noite desta sexta-feira (13), contra o Guarani, no estádio da Ressacada. A bola rola a partir das 21h, em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Joinville ganhará novo CEI com investimento de quase R$ 7 milhões; saiba bairro

• Dia Mundial do Doador de Sangue: Hemosc faz ação para incentivar doações

• Avaí x Guarani: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Série B



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.