Avião com vice-presidente do Malawi e mais nove pessoas desaparece em voo misterioso O avião que transportava o vice-presidente do Malawi, país localizado no sudeste da África, está desaparecido, segundo informou o...

O avião que transportava o vice-presidente do Malawi, país localizado no sudeste da África, está desaparecido, segundo informou o governo do país, nesta segunda-feira (10). Além de Saulos Klaus Chilima, de 51 anos, outras nove pessoas estavam na aeronave.

