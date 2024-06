Balneário Camboriú: Destaque em Segurança Pública

ND Mais |Do R7

Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, é referência de segurança pública em SC. A cidade conta com 166 guardas municipais, que é o maior número de guardas proporcionalmente, e no geral ocupa o segundo lugar no estado.

