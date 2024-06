ND Mais |Do R7

Balneário Camboriú intensifica combate à sarna humana com pente fino em escolas Três novos casos isolados de escabiose, conhecida como sarna humana, foram notificados nesta segunda-feira (17), em escolas de Balneário...

Três novos casos isolados de escabiose, conhecida como sarna humana, foram notificados nesta segunda-feira (17), em escolas de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, dois deles no NEI Pioneiros e um no CEM Vereador Santa.

